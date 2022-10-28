Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed

Американські зенітно-ракетні комплекси HAWK допоможуть Україні боротися проти іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє Forbes.

Іспанія вже пообіцяла 4 пускові установки. Також Штати готуються передати HAWK зі своїх запасів.

"Ветеран, що старіє", який має вийти на пенсію, тепер може допомогти Україні. Це може бути саме тим рішенням, яке потрібне зараз у ЗСУ. HAWK – це абревіатура Homing All-the-Way-Killer. Комплекс використовувався в США з 1960 року до приходу потужнішого і найдорожчого ЗРК Patriot в 1994 році.

Наразі модернізовані HAWK залишаються на озброєнні більше десяти країн. Ракета комплексу здатна летіти зі швидкістю понад 2,5 Маха (близько 3000 км/год). Вона здатна вражати цілі на малій та великій висоті до 40 км. Він не має складних систем наведення та здатності долати перешкоди, які створюють сучасні ракети.

Але метою для комплексу будуть іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які не створюють жодних перешкод та не здатні ухилятися. Основна проблема з дронами-камікадзе у тому, що для їхнього збиття використовують дорогі ракети, яких в українській армії не безмежна кількість.

Для порівняння одна ракета NASAMS коштує близько 1,2 млн. доларів, а вартість БПЛА становить близько 20 тисяч доларів. До комплексів HAWK є понад 27 000 ракет. Не всі придатні до експлуатації і не всі модернізовані. Однак цього все одно може виявитися достатньо на тлі замовлених 2400 дронів Shahed.