У Києві на великому хабарі затримали співробітника СБУ: фото

Працівники Служби безпеки влітку викрили свого колегу на хабарі у 60 тисяч доларів й нещодавно затримали ще одного свого співробітника під час отримання 30 тис. доларів.

Про це інформує СБУ , інформує Апостроф .

Встановлено, що працівник Головного Управлінні СБУ в Києві та області вимагав від приватного підприємця 150 тис. доларів, обіцяючи за це вирішити питання з поверненням вилученої комп’ютерної та будівельної техніки, яке слугувало доказовою базою в одному з кримінальних проваджень, та "закрити справу".

У червні співробітник СБУ отримав "аванс" від потерпілого у розмірі 10 тис. доларів США . При цьому, як зазначається, співробітник СБУ не мав жодного стосунку до даного провадження, не міг вплинути на розслідування і займався шахрайством.

Під час отримання другого траншу зловмисника було затримано.

За інформацією ДБР, затриманому вже повідомлено про підозру за статтею шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.