У прикордонній службі не фіксували масового виїзду за кордон після ракетних ударів 10-11 жовтня

Державна прикордонна служба України не фіксувала збільшення кількості людей, які виїхали за кордон після масових ракетних ударів 10-11 жовтня. У службі навіть констатували зменшення кількості тих, хто намагався перетнути кордон протягом наступних кількох днів. Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна-Украінформ".

"Після масованого ракетного удару з боку Росії ДПСУ не фіксувала масового перетину кордону громадянами України на виїзд. Навпаки, після 10-11 числа ми помітили, що показники знизилися до 75 тисяч на добу".

У службі заявили, що добовий пасажиропотік у середньому складає 80-90 осіб в обидва боки. За словами прикордонників, приблизне співвідношення виїзду та в’їзду є рівним.