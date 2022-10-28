У прикордонній службі не фіксували масового виїзду за кордон після ракетних ударів 10-11 жовтня

Пасажиропотік навіть трохи знизився.

У прикордонній службі не фіксували масового виїзду за кордон після ракетних ударів 10-11 жовтня
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Державна прикордонна служба України не фіксувала збільшення кількості людей, які виїхали за кордон після масових ракетних ударів 10-11 жовтня. У службі навіть констатували зменшення кількості тих, хто намагався перетнути кордон протягом наступних кількох днів. Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна-Украінформ".

"Після масованого ракетного удару з боку Росії ДПСУ не фіксувала масового перетину кордону громадянами України на виїзд. Навпаки, після 10-11 числа ми помітили, що показники знизилися до 75 тисяч на добу".

У службі заявили, що добовий пасажиропотік у середньому складає 80-90 осіб в обидва боки. За словами прикордонників, приблизне співвідношення виїзду та в’їзду є рівним.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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