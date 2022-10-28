Путіна почали готувати на п'ятий президентський термін: розраховують на «тотальну» підтримку

Внутрішньополітичний блок Кремля почав проводити наради щодо президентської кампанії 2024 року, щоб забезпечити чинному президенту Росії Владіміру Путіну «тотальну підтримку». У нарадах беруть участь чиновники і політтехнологи, які співпрацюють з Кремлем, повідомляє « Медуза » з посиланням на два джерела, близькі до адміністрації президента РФ .

Джерела зазначають, що в Кремлі розуміють поки що лише найзагальніші «контури» майбутніх виборів, проте вже ясно, що «кампанія буде під Владіміра Путіна і про якихось інших кандидатів від влади не йдеться». «Спаринг-партнерами» Путіна стануть представники парламентських партій, а «ліберальних кандидатів не буде навіть для вигляду». На попередніх виборах у 2018 році «ліберальні кандидати» набрали мінімум голосів: один із засновників «Яблука» Григорій Явлинський – 1,05%, телеведуча Ксенія Собчак – 1,68%.

Зазвичай до президентських виборів у Кремлі починають готуватися приблизно за півтора року до дня голосування, традиційно це друга неділя березня. Спочатку в АП визначають «контури» кампанії, а потім обирають політтехнологів, які «відповідатимуть» за голосування у регіонах. За кілька місяців до голосування в регіонах вибудовують «мобілізаційні сітки», тобто вирішують, хто і як «мобілізуватиме» бюджетників та інших лояльних до влади виборців. Приблизно у ті самі терміни визначається остаточна ідеологічна стратегія кампанії.

На даний момент зрозуміло лише те, що чергова путінська кампанія будуватиметься навколо «антизахідних» наративів. Путін, як завжди, буде розмірковувати про «повернення величі Росії, боротьбу із Заходом та багатополярний світ». При цьому у внутрішньополітичному блоці АП впевнені, що запит на таку риторику не дуже високий: "Це не те, що хвилює виборця, а те, що цікаве самому президенту".

У Кремлі сподіваються, що до президентських виборів війна з Україною закінчиться, але чим саме — незрозуміло: «Що оголосять перемогою? На вибори треба виходити із здобутками. Наприклад, з певним набором приєднаних територій. Але які це будуть території, поки неясно».

Водночас у Кремлі мають намір домогтися для Путіна рекордних результатів на майбутніх виборах. «Після того, які показники були офіційно озвучені на «референдумах щодо приєднання» самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", Херсона та Запоріжжя, показувати щось значно нижче буде не можна. Підтримка має бути тотальною. У тому числі для демонстрації популярності президента Заходу», — пояснив співрозмовник.

У 2018 році на президентських виборах явка становила 67,54%, а Путін, за офіційними даними, набрав 76,69% голосів. На «референдумах» за «приєднання до Росії» українських територій проголосували майже 100% за заявами окупаційної влади.