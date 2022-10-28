Окупанти планують автоматично надавати громадянство РФ мешканцям Запорізької області

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області, агресор планує видавати російські паспорти усім мешканцям регіону. Про це міський голова Енергодара Дмитро Орлов написав у своєму Telegram.

"Відсутність у тимчасово окупованих регіонах, зокрема і в Енергодарі, масового попиту на російські паспорти, як би їх посилено не рекламували окупанти, призвела до того, що мешканцям цих територій російське громадянство вирішили призначити нав’язати …автоматично", - написав мер.