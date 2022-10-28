Окупанти планують автоматично надавати громадянство РФ мешканцям Запорізької області

Масового попиту на російські паспорти у регіоні немає.

Окупанти планують автоматично надавати громадянство РФ мешканцям Запорізької області
© Фото из соцсетей

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області, агресор планує видавати російські паспорти усім мешканцям регіону. Про це міський голова Енергодара Дмитро Орлов написав у своєму Telegram.

"Відсутність у тимчасово окупованих регіонах, зокрема і в Енергодарі, масового попиту на російські паспорти, як би їх посилено не рекламували окупанти, призвела до того, що мешканцям цих територій російське громадянство вирішили призначити нав’язати …автоматично", - написав мер.

Також у дописі зазначено, що з 30 жовтня, жителі Енергодара, які не поїхали з міста, будуть автоматично вважатися громадянами РФ. Щоб оскаржити це рішення, треба буде власноруч написати заяву до міграційної служби РФ.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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