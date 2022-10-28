Людину ексрегіонала Луцького все ж призначили главою центру, що займається ЗНО

Раніше народна депутатка Інна Совсун розповідала про негативні наслідки, до яких може призвести таке рішення, інформує ZN.ua.

Кабінету міністрів України в п’ятницю, 28 жовтня, призначив на посаду директора Українського центру оцінювання якості освіти, який відповідає за організацію Зовнішнього незалежного оцінювання, Едуарда Цируліка. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Facebook.

Таким чином, підтвердилися побоювання, днем раніше висловлені народною депутаткою Інною Совсун. Зокрема, вона розповіла, що Цирулік входить в оточення теперішнього ректора НАУ Максима Луцького – колишнього депутата "Партії регіонів" і кума екс-голови МОН часів президента-втікача Віктора Януковича Дмитра Табачника.

Совсун переконана, що рішення, все ж ухвалене сьогодні, "поховає найуспішнішу реформу в освіті за всі часи", тобто запровадження ЗНО для вступу українців у вищі навчальні заклади.


Максим Царук, ZN.ua





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