Вторгненням в Україну Путін розтоптав європейську архітектуру безпеки – Штайнмайєр

Партнерство між Росією та Німеччиною закінчилося, тепер обидві країни по різні боки барикад, інформує ZN.ua.

Вторгненням в Україну Путін розтоптав європейську архітектуру безпеки – Штайнмайєр
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив із програмною промовою до німецького народу. У ній, зокрема, згадав про ризики російської агресії проти України і чітко висловився про президента країни-агресора Владіміра Путіна.

Штайнмайєр закликав німців згуртуватися і разом вистояти та довести, що громадяни Німеччини здатні витримати найжорстокіші часи і вистояти в період тяжких криз.

Президент Німеччини, який нещодавно відвідав Україну, назвав вторгнення Росії «жорстокою загарбницькою війною», яка зруйнувала європейську безпекову архітектуру.

«24 лютого Путін не просто порушив правила та завершив гру. Він шахівницю скинув на підлогу! У своєму імперському божевіллі російський президент порушив міжнародне право, поставив під питання кордони, розпочав захоплення територій. Своїм нападом на Україну Росія звела нанівець усі уроки, які світ виніс із двох світових воєн», - заявив він.

Штайнмаєр переконаний, що світова безпека погіршується, відбувається боротьба за домінування, а Китай хоче збільшити свій економічний і політичний вплив. І «мирні дивіденди витрачено».

«Ця боротьба сформує міжнародні відносини в найближчому майбутньому. Світ знаходиться на шляху до фази конфронтації, хоч від співпраці він залежить як ніколи. Зміна клімату, втрата видів, пандемії, голод та міграція – нічого з цього не можна вирішити без готовності до міжнародного співробітництва», - наголосив він.

Німеччина докладає всіх зусиль для пошуку дипломатичних рішень, додав Штайнмаєр. Але перед злом доброї волі недостатньо, додав він. Адже інакше, за його словами, не можна назвати «підлі та людиноненависницькі російські атаки останніх восьми місяців».

Водночас світ не має бути укладений ціною територіальних поступок України, наголосив політик. «Для багатьох людей в Україні передача їх на відкуп російським окупантам означала б перемогу зла», - зазначив президент ФРН.

Президент Німеччини також намагався переконати противників санкцій, особливо на сході країни, у необхідності їхнього збереження. За його словами, «Німеччина не може залишатися бездіяльною, тому санкції, попри великі витрати, мали бути введені ЄС».

Звертаючись до жителів східних земель, які побували в російській окупації, Штайнмаєр зазначив, що «зараз при погляді на Росію не залишається місця для романтики, наші країни сьогодні протистоять одна одній». Заява про припинення партнерства двох країн із вуст Штайнмаєра лунає вперше.

Звертаючись до громадян ФРН, Штайнмайєр підкреслив, що Німеччину чекають «важкі роки», проте вихід із кризи очевидний.

«За два роки ми хочемо сказати, що ми подолали економічний спад. Ми хочемо за п'ять років сказати: не лише Україна відстояла свою суверенність, ми теж не повинні боятися нових воєн у Європі. Ми хочемо за десять років сказати: ми утримали суспільство від розпаду, і більшість зберегла віру в демократію. Ми хочемо за 15 років сказати: попри війну та кризу, ми гарантували для майбутніх поколінь хороше життя на нашій планеті», - підсумував президент Німеччини.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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