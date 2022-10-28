В іранських дронах "Mohajer-6" українська розвідка виявила цікавий нюанс: "Використовуються компоненти…"

В іранських дронах "Mohajer-6" українська розвідка виявила цікавий нюанс: "Використовуються компоненти…"

Представники української розвідки вже знають країну походження комплектуючих іранського безпілотника.

Як пише Politeka.net з посиланням на Головне управління розвідки, для виробництва іранських розвідувально-ударних безпілотників "Mohajer-6", які росія застосовує проти України, використовуються компоненти побутового призначення.

«Тому безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів», - зазначили в розвідці.

Експерти воєнної розвідки вже з’ясували звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для війни проти України, а також виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.

«Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній росії будуть передані до міжнародних організацій, для накладення на них економічних санкцій», - підкреслили в розвідці.

У свою чергу українці підкреслюють, що іранські БПЛА вже принесли багато проблем і горя.

«Зліпили з г*вна і палок, а скільки від них біди», «Так, гірше..але кожний день , через них, втрачають життя українці», «То, що воно має низьку собівартість не є його мінусом. Іран під санкціями спромігся зробити те, що нанесло велику шкоду нашій державі. Світ проґавив злиття двох терористів у альянс», «Сподіваюсь, що і в нас нароблять таких дронів з г*вна і палок, бо, як виявилось, вони все ж таки дуже ефективні. Принаймні, з'їдають ресурс ППО...», - коментують користувачі соцмереж.

Київ, атака дронів, війна

Нагадаємо, США запровадили санкції проти Ірану через масові репресії та придушення свобод

«OFAC запровадив санкції проти десяти іранських посадовців за жорстоке придушення загальнонаціональних протестів в Ірані, а також двох співробітників іранської розвідки та двох іранських організацій, причетних до зусиль уряду з обмеження цифрової свободи», - повідомляв днями Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США.


Катерина Петренко, politeka.net





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