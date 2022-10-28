В іранських дронах "Mohajer-6" українська розвідка виявила цікавий нюанс: "Використовуються компоненти…"

Представники української розвідки вже знають країну походження комплектуючих іранського безпілотника.

Як пише Politeka.net з посиланням на Головне управління розвідки, для виробництва іранських розвідувально-ударних безпілотників "Mohajer-6", які росія застосовує проти України, використовуються компоненти побутового призначення.

«Тому безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів», - зазначили в розвідці.

Експерти воєнної розвідки вже з’ясували звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для війни проти України, а також виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.

«Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній росії будуть передані до міжнародних організацій, для накладення на них економічних санкцій», - підкреслили в розвідці.

У свою чергу українці підкреслюють, що іранські БПЛА вже принесли багато проблем і горя.

«Зліпили з г*вна і палок, а скільки від них біди», «Так, гірше..але кожний день , через них, втрачають життя українці», «То, що воно має низьку собівартість не є його мінусом. Іран під санкціями спромігся зробити те, що нанесло велику шкоду нашій державі. Світ проґавив злиття двох терористів у альянс», «Сподіваюсь, що і в нас нароблять таких дронів з г*вна і палок, бо, як виявилось, вони все ж таки дуже ефективні. Принаймні, з'їдають ресурс ППО...», - коментують користувачі соцмереж.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти Ірану через масові репресії та придушення свобод