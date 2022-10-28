США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
У Держдепартаменті стверджують, що це допоможе Україні та дозволить запобігти потраплянню зброї до рук російських військових, інформує
Збройні сили України надихнули світ своєю колосальною майстерністю, професіоналізмом та незламною мужністю, захищаючи свою країну від жорстокого та невиправданого вторгнення Росії.
Про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві Держдепартаменту США, з якою виступив його офіційний представник Нед Прайс.
«Сполучені Штати разом зі своїми союзниками та партнерами... прискорили надання Україні допомоги у забезпеченні безпеки з тим, щоб Україна могла захистити свою територію», – йдеться у заяві.
При цьому спікер констатував, що «уряд України взяв на себе зобов'язання щодо належної охорони та обліку переданого оборонного обладнання».
Він також зазначив, що «як і в будь-якому конфлікті ми зберігаємо пильність у зв'язку з можливістю того, що кримінальні та недержавні суб'єкти можуть спробувати незаконно придбати зброю з джерел в Україні, включаючи російських військових, під час або після конфлікту».