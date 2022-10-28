США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.

Збройні сили України надихнули світ своєю колосальною майстерністю, професіоналізмом та незламною мужністю, захищаючи свою країну від жорстокого та невиправданого вторгнення Росії.

Про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві Держдепартаменту США , з якою виступив його офіційний представник Нед Прайс.

«Сполучені Штати разом зі своїми союзниками та партнерами... прискорили надання Україні допомоги у забезпеченні безпеки з тим, щоб Україна могла захистити свою територію», – йдеться у заяві.

При цьому спікер констатував, що «уряд України взяв на себе зобов'язання щодо належної охорони та обліку переданого оборонного обладнання».

Він також зазначив, що «як і в будь-якому конфлікті ми зберігаємо пильність у зв'язку з можливістю того, що кримінальні та недержавні суб'єкти можуть спробувати незаконно придбати зброю з джерел в Україні, включаючи російських військових, під час або після конфлікту».