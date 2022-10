Росія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідка

Росія посилила деякі свої підрозділи на захід від річки Дніпро мобілізованими резервістами. Однак за останні шість тижнів відбувся явний перехід російських військ до довгострокової оборони на більшості ділянок лінії фронту в Україні, повідомляють аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

Одна із причин - надзвичайно низький рівень укомплектованості російських підрозділів. Зокрема у вересні 2022 року російські офіцери описували роти на Херсонщині, які складалися з шести-восьми осіб у кожній, хоча підрозділи повинні складатись із близько 100 осіб.

«Ймовірно, перехід до оборони пов'язаний із реалістичною оцінкою того, що сильно недоукомплектовані та погано навчені сили в Україні зараз здатні лише до оборонних операцій», - зазначають в британській розвідці.

При цьому навіть якщо Росії вдасться зберегти довгострокову оборону в Україні, її оперативний план залишатиметься вразливим.

«Щоб відновити ініціативу, їй потрібно буде відновити більш якісні, мобільні сили, здатні динамічно протидіяти українським проривам і проводити власні широкомасштабні наступальні операції», - зазначають аналітики.