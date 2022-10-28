Найманці з Афганістану: чи допоможе це окупантам у війні проти України і про яку їх кількість відомо

В Офісі президента відреагували на інформацію про те, що росія нібито намагається завербувати колишніх афганських командос для війни в Україні.

Таку інформацію прокоментував радник Офісу президента Олексій Арестович.

За словами Арестовича, є ймовірність того, що хтось із афганців дійсно погодиться, але суть у тому, що росія, яка ще 30 років тому пригнічувала Афганістан військовою потужністю, тепер просить про допомогу.

У традиційній розмові з Марком Фейгіним Арестович також підкреслив, що Росія не має кваліфікованої піхоти, тому зараз йде скуповування найманців.

Однак, за його словами, ракеті HIMARS все одно в кого летіти, а в українських бійців мотивація набагато вища, ніж у найманця. Також Арестович нагадав, що з українського боку йдеться не лише про військових, а й про Нацгвардію, Держприкордонслужбу та Нацполцію.

"Усі сили оборони наші набагато мотивованіші, ніж будь-який найманець, який приїхав сюди. Бо б'ємось за виживання, за дім. Наш солдат розуміє, що якщо він програє, то в нього за спиною дружина та діти. А афганські моджахеди за що воюватимуть в Україні?" – запитав Арестович.

Таким чином, успіхи афганських найманців можливі, але вони будуть нетривалими.

«Локальні успіхи можливі, привезуть їх 1000 осіб, вони візьмуть якесь село. Після чого по цьому селу відпрацюють HIMARS і на цьому все закінчиться», - упевнений Арестович.

Нагадаємо, видання Foreign Policy раніше повідомило, що члени елітного Корпусу командос Національної армії Афганістану почали отримувати в месенджерах WhatsApp та Signal пропозиції приєднатися до армії Росії для війни в Україні.

Повідомлення про такі пропозиції викликали занепокоєння в колишніх військових колах і колах служби безпеки Афганістану.

Загальна кількість афганських командос становить 20-30 тисяч осіб.