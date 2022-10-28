Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським

Вирішувати, чи потрібні переговори України та Росії щодо завершення війни, і коли вони мають відбутися може лише президент України Володимир Зеленський, кий діє від імені України і українців. На цьому наголосив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу для преси, відповідаючи на запитання представника російського пропагандистського ресурсу РІА «Новості» про те, чи посилатиме Білий дім сигнал Україні про необхідність переговорів, на що натякав Путін під час свого виступу на Валдайському форумі.

Задаючи питання, журналіст РІА «Новості» Ігорь Наймушин навмисне підкреслив те, що його країна розглядає завершення війни в Україні виключно в результаті переговорів Росії та США , маючи на увазі поширену в РФ точку зору щодо перебування України під повним зовнішнім управлінням США .

«Американські офіційні особи нещодавно заявляли, що переговори між Росією та США щодо врегулювання питання України є недоречними», — почав задавати питання Наймушин.

«Ви сказали недоречними є що?», — перебив його Кірбі.

«Переговори між Росією та США в контексті українського врегулювання», — повторив Наймушин.

Він також додав, що у Державному департаменті заявляли, що не чули послання від Росії щодо її готовності до діалогу та дипломатії, хоча президент Путін щойно сказав, що Росія готова до переговорів і чекає сигналу від США українському керівництву.

«Чи є з боку США спротив у контексті переговорів і що може стати стимулом для США почати такі переговори? Чи розуміє Білий дім, що конфлікт в Україні не може завершитись без переговорів між Росією і США ?», — запитав російський журналіст.

Відповідаючи на питання, яке він назвав «хорошим», Кірбі порадив Наймушину бути уважнішим і нагадав, що США від самого початку дотримувались принципу «нічого про Україну без України».

«Коли і якщо настане час для переговорів про мир, це буде і це має бути рішенням президента Зеленського, на його умовах. Він є президентом суверенної країни, суверенної держави. Як би це не засмучувало Путіна, він може цього не визнавати, але це суверенна, незалежна нація. Президента Зеленського обрали українці, щоб він говорив від їх імені і від імені країни. І саме йому визначати, коли і на яких умовах він сідатиме за стіл переговорів з Путіним щодо завершення цієї війни. Він вирішує, як виглядає успіх, йому вирішувати, як виглядає перемога і його рішенням має бути визначення умов для переговорів», — наголосив Джон Кірбі.

Кірбі додав, що досі Путін не виявив жодного інтересу до діалогу з президентом Зеленським щодо цієї війни, навіть навпаки. Усе, що він робить, демонструє, що він хоче продовжувати війну.

Зокрема, Кірбі нагадав про проведені Росією фіктивні референдуми, мобілізацію, «воєнний стан» на територіях, що йому не належать і, звісно, серію ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню.

«Боже мій, у що б’ють ці ракети? Дитячий майданчик! І він їде до таких країн, як Іран, щоб отримати безпілотники та, можливо, навіть ракети класу «земля-земля», щоб він міг продовжувати чинити насильство над українським народом! Це не дії уряду, це не дії лідера, який серйозно ставиться до переговорів про закінчення війни», — наголосив Кірбі.