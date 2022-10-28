Росія отримає "дуже потужну" міжнародну відповідь, якщо застосує ядерну зброю в Україні – Остін

Якщо Росія вдасться до застосування ядерної зброї на території України, то отримає “дуже потужну відповідь” від міжнародної спільноти. У цьому запевнив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час брифінгу в Пентагоні, пише CNN .

"Ми продовжуватимемо повідомляти, що будь-яке використання зброї такого роду чи навіть розмови про використання зброї такого роду є небезпечними та безвідповідальними", – наголосив він.

Остін зазначив, що застосування російськими військами ядерної зброї може стати причиною "зміни ситуації в міжнародній спільноті".