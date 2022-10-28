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2022-10-28
Росія отримає "дуже потужну" міжнародну відповідь, якщо застосує ядерну зброю в Україні – Остін
За словами міністра оборони США, навіть розмови про застосування такої зброї є небезпечними, інформує
© U.S. Secretary of Defense/flickr
Якщо Росія вдасться до застосування ядерної зброї на території України, то отримає “дуже потужну відповідь” від міжнародної спільноти. У цьому запевнив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час брифінгу в Пентагоні, пише
"Ми продовжуватимемо повідомляти, що будь-яке використання зброї такого роду чи навіть розмови про використання зброї такого роду є небезпечними та безвідповідальними", – наголосив він.
Остін зазначив, що застосування російськими військами ядерної зброї може стати причиною "зміни ситуації в міжнародній спільноті".
Максим Царук, ZN.ua