"Репетиція для Гааги": як Мережа відреагувала на виступ Путіна

Промовову російського президента Володимира Путіна на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" 27 жовтня активно коментують в мережі. Адже на ній багато говорив протирічних речей, як і раніше, звинувачуючи Захід та Україну у тільки йому відомих "загрозах", інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на дописи у соцмережах.

Зокрема, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук прокоментував виступ Путіна, опублікувавши старе відео з опозиціонером Борисом Нємцовим, ліквідованим в РФ . У ньому він дав коротку характеристику президенту РФ .

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.



Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що промови кремлівського диктатора можна характеризувати "за Фрейдом".



"Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: "за Фрейдом". Людина, що вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, звинувачує когось… у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн? Одна правда: хто посіяв вітер - пожне бурю. Буря наступає", - написав він.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що тема виступу повинна називатися "Світ після росії: справедливість і безпека для всіх".



"У тему виступу путіна на "Валдаї" вкралася прикра помилка – правильно читати не "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех", а "МИР ПОСЛЕ РОССИИ: справедливость и безопасность для всех". Але помилки ніколи не пізно виправляти", - сказав він.

Постпредставник України при ООН Сергій Кислиця теж висловився різко щодо заяв Путіна.



"Старий мерзотник зовсім здурів. Будь-яка спроба розібратися в тому незбагненному маренні, який він виливає - це марні надії", - заявив Кислиця.

Водночас глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич назвав виступ російського президента "майже репетицією" промов на засіданні спеціального міжнародного трибуналу.