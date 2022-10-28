Конгресмен-республіканець запросив Путіна і Зеленського на мирні переговори до Арізони

Політик неодноразово висловлювався проти підтримки України з боку США, інформує ZN.ua.

Конгресмен-республіканець запросив Путіна і Зеленського на мирні переговори до Арізони
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Конгресмен-республіканець Пол Госар запросив президентів України та Росії до Арізони для участі у мирних переговорах. Відповідного листа ультраправого політика розміщено на його офіційному сайті.

На його думку, країни Заходу та ООН не зацікавлені у деескалації і не докладають зусиль для організації мирних переговорів між Росією та Україною. Організацію об’єднаних націй конгресмен звинуватив у тому, що вони не працюють достатньо для запобіганню «великої війни в Європі».

«Я не дипломат. Але я не можу більше мовчати, оскільки смерть і руйнування не тільки не припиняються в Україні, але й фінансуються моєю власною країною. Я змушений запросити президентів Путіна та Зеленського до Арізони, щоб розпочати переговори щодо деескалації ядерної напруженості, припинення війни та припинення смертей та руйнувань, які мучать обидві країни», — заявив він, додавши, що США щороку фінансують діяльність ООН на понад $3 млрд

Госар неодноразово критикував позицію США та НАТО стосовно війні Росії в Україні, заявляючи про їх «небажання зменшити градус напруги».

Він також ще у травні закликав владу США «не надсилати Україні жодного центу» і продовжує наполягати на цьому. На його думку, Байдену слід займатись внутрішніми проблемами, зокрема зниженням інфляції та державного боргу, до яких, на думку політика, Путін не має жодного відношення.

На переговорах, основним бенефіціаром яких на сьогодні є Владімір Путін, наполягає і РФ, яка неодноразово подавала відповідні сигнали, не бажаючи, проте, змінювати своєї позиції і повертати Україні окуповані території.

Керівництво США неодноразово заявляло, що Штати не будуть спілкуватися з росіянами без участі та повного схвалення з боку України.

Кілька днів тому група конгресменів з демократичної партії США звернулася з листом до Джо Байдена, у якому закликала лідера США переглянути стратегію щодо війни РФ проти України та підтримати прямі переговори з Кремлем. Лист викликав шквал критики і, зрештою, дуже скоро був відкликаний.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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