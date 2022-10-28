У Білому домі відповіли на погрози Росії збивати супутники

Такі дії отримають належну відповідь.

У Білому домі відповіли на погрози Росії збивати супутники
© U.S. Secretary of Defense/flickr

США дадуть належну відповідь на будь-яку атаку Росії на комерційні супутники США. Про це заявив речник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє AFP.

«Атака на інфраструктуру США отримає належну відповідь. Росія буде притягнута до відповідальності за будь-який такий напад, якщо він відбудеться», — сказав журналістам Кірбі, інформує ZN.ua.

Таким чином він відповів на заяву офіційного представника міністерства закордонних справ Росії Костянтина Воронцова в ООН у середу про те, що РФ вважатиме «законними цілями» для своїх збройних сил комерційні супутники США, якщо ті будуть використані для допомоги Україні.

Кірбі додав, що загальнодоступна інформація свідчить про те, що росіяни вже намагалися застосувати протисупутникові технології.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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