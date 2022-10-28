У Білому домі відповіли на погрози Росії збивати супутники

США дадуть належну відповідь на будь-яку атаку Росії на комерційні супутники США . Про це заявив речник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє AFP .

«Атака на інфраструктуру США отримає належну відповідь. Росія буде притягнута до відповідальності за будь-який такий напад, якщо він відбудеться», — сказав журналістам Кірбі, інформує ZN.ua .

Таким чином він відповів на заяву офіційного представника міністерства закордонних справ Росії Костянтина Воронцова в ООН у середу про те, що РФ вважатиме «законними цілями» для своїх збройних сил комерційні супутники США , якщо ті будуть використані для допомоги Україні.

Кірбі додав, що загальнодоступна інформація свідчить про те, що росіяни вже намагалися застосувати протисупутникові технології.