FT: Китай не зможе стояти осторонь, якщо Путін застосує ядерну зброю проти України
Колишній китайський військовий пояснив, чому Кремль неприйнятно підвищує ставки для Пекіна своїми ядерними погрозами, інформує
Чи застосує Владімір Путін ядерну зброю проти України? Це питання на мільярд доларів не лише для Києва і Європи, а й для Китаю. Досі Пекін дотримувався обережної позиції між Росією, яка стала для нього стратегічним партнером, і Україною - важливим торговельним партнером.
Під час саміту ШОС у Самарканді Путін подякував Китаю за «збалансовану позицію» щодо конфлікту. Але якщо Москва вирішить застосувати тактичну ядерну зброю проти України, у Пекіна навряд чи буде можливість і надалі дотримуватися цієї позиції, - пише в статті для
Він нагадує про спільну декларацію Пекіна і Києва за грудень 2013 року, згідно з якою Китай ніколи не застосує проти України ядерну зброю і не буде погрожувати це зробити. А важливіше те, що він пообіцяв забезпечити гарантії безпеки, якщо така загроза буде з боку третьої сторони. Тому все більш войовнича риторика Путіна піднімає ставки для Пекіну. Минулого місяця він сказав, що готовий захистити «територіальну цілісність» Росії «будь-якими засобами». Автор вважає, що, зважаючи на проблеми російської армії на полі битви, шанси застосування російської тактичної ядерної зброї зростають. Китай досі відмовлявся надати будь-яку військову допомогу Росії. Але зважаючи на те, що Пекін має великий вплив на Москву, у нього є унікальні можливості зробити все, щоб не допустити початку ядерного конфлікту.