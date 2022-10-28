FT: Китай не зможе стояти осторонь, якщо Путін застосує ядерну зброю проти України

Чи застосує Владімір Путін ядерну зброю проти України? Це питання на мільярд доларів не лише для Києва і Європи, а й для Китаю. Досі Пекін дотримувався обережної позиції між Росією, яка стала для нього стратегічним партнером, і Україною - важливим торговельним партнером.

Під час саміту ШОС у Самарканді Путін подякував Китаю за «збалансовану позицію» щодо конфлікту. Але якщо Москва вирішить застосувати тактичну ядерну зброю проти України, у Пекіна навряд чи буде можливість і надалі дотримуватися цієї позиції, - пише в статті для Financial Times колишній полковник Народної визвольної армії КНР і старший науковий співробітник Центру міжнародної безпеки в Університеті Цінхуа Чжоу Бо.