FT: Китай не зможе стояти осторонь, якщо Путін застосує ядерну зброю проти України

Колишній китайський військовий пояснив, чому Кремль неприйнятно підвищує ставки для Пекіна своїми ядерними погрозами, інформує ZN.ua.

FT: Китай не зможе стояти осторонь, якщо Путін застосує ядерну зброю проти України
© Интерфакс

Чи застосує Владімір Путін ядерну зброю проти України? Це питання на мільярд доларів не лише для Києва і Європи, а й для Китаю. Досі Пекін дотримувався обережної позиції між Росією, яка стала для нього стратегічним партнером, і Україною - важливим торговельним партнером.

Під час саміту ШОС у Самарканді Путін подякував Китаю за «збалансовану позицію» щодо конфлікту. Але якщо Москва вирішить застосувати тактичну ядерну зброю проти України, у Пекіна навряд чи буде можливість і надалі дотримуватися цієї позиції, - пише в статті для Financial Times колишній полковник Народної визвольної армії КНР і старший науковий співробітник Центру міжнародної безпеки в Університеті Цінхуа Чжоу Бо.

Він нагадує про спільну декларацію Пекіна і Києва за грудень 2013 року, згідно з якою Китай ніколи не застосує проти України ядерну зброю і не буде погрожувати це зробити. А важливіше те, що він пообіцяв забезпечити гарантії безпеки, якщо така загроза буде з боку третьої сторони. Тому все більш войовнича риторика Путіна піднімає ставки для Пекіну. Минулого місяця він сказав, що готовий захистити «територіальну цілісність» Росії «будь-якими засобами». Автор вважає, що, зважаючи на проблеми російської армії на полі битви, шанси застосування російської тактичної ядерної зброї зростають. Китай досі відмовлявся надати будь-яку військову допомогу Росії. Але зважаючи на те, що Пекін має великий вплив на Москву, у нього є унікальні можливості зробити все, щоб не допустити початку ядерного конфлікту.


Лесь Димань, ZN.ua





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