Шольц і Сунак провели першу телефонну розмову

Новообраний прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вперше поговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Політики згадували теплі партнерські відносини під час перебування на посадах міністрів фінансів своїх країн і запевнили, що "продовжать розбудовувати дружні відносини на посадах лідерів". Про це повідомляє офіс Ріші Сунака.

"Обговорюючи огидні атаки Росії в Україні, прем'єр-міністр та канцлер погодилися з необхідністю продовжувати підтримувати Україну та зберігати тиск на Путіна за допомогою жорстких санкцій", - сказано у повідомленні.