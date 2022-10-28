Шольц і Сунак провели першу телефонну розмову

Обговорювали посилення санкційного тиску на РФ та підтримку України, інформує ZN.ua.

Шольц і Сунак провели першу телефонну розмову
© Getty Images

Новообраний прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вперше поговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Політики згадували теплі партнерські відносини під час перебування на посадах міністрів фінансів своїх країн і запевнили, що "продовжать розбудовувати дружні відносини на посадах лідерів". Про це повідомляє офіс Ріші Сунака.

"Обговорюючи огидні атаки Росії в Україні, прем'єр-міністр та канцлер погодилися з необхідністю продовжувати підтримувати Україну та зберігати тиск на Путіна за допомогою жорстких санкцій", - сказано у повідомленні.

Також лідери країн обговорили співпрацю у питаннях енергетичної безпеки, а також протистояння РФ в усіх сферах.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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