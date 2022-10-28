Ситуація на полі бою не впливатиме на рішення РФ щодо ядерної зброї – Зеленський

Західний світ повинен тиснути на Росію.

Ситуація на полі бою не впливатиме на рішення РФ щодо ядерної зброї – Зеленський
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський впевнений у тому, що Російська Федерація не буде спиратися на ситуацію на фронті під час прийняття рішення щодо застосування ядерної бомби. Про це гарант розповів у інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

“Якщо Росія вирішила застосувати ядерну зброю, вона її застосує. Якщо вона не вирішила це зробити, а це залежить від тиску західного світу, вона її не застосує. Незалежно від того, що відбувається на полі бою. Іноді ми думаємо, що маємо успіх на полі бою, після цього Росія може застосувати ядерну зброю. Так що ж нам тоді, не воювати за нашу землю? Логіка така, що нам тоді треба здатися, тому що вони, не дай боже, будуть використовувати ядерну зброю. Ми не готові з такою логікою жити, якщо чесно”, - наголосив голова держави.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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