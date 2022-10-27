ЗСУ знищили переправу з технікою окупантів у Херсонській області – Генштаб
Під вогонь потрапили також два російські склади з боєприпасами, інформує
Українські бійці упродовж останніх днів знищили два склади боєприпасів і понтонну переправу з військовою технікою російських окупантів на Херсонщині. Інформацію підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України у
За четвер, 27 жовтня, авіація захисників завдала ще 14 ударів по районах скупчення солдатів, озброєння й бойової техніки РФ. Два таких райони вразили ракетні й артилерійські підрозділи ЗСУ.
У Генштабі також підтвердили збиття військовослужбовцями ППО гелікоптера й літака загарбників. За попередніми даними, це були ударний Ка-52 “Алігатор” і штурмовик Су-25.
Водночас, ворожа армія за добу завдала три авіаційні удари й провела три обстріли з реактивних систем залпового вогню по території України.