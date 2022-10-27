"Росіяни не відступають з Херсона": президент попередив про чергову інформаційну атаку ворога

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про то, нібито російські військові відступають з Херсона не що інше, як інформаційна атака. Головна її мета - виманити українські війська з інших напрямків. Про це він розповів під час інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Я не бачу, щоб вони тікали з Херсону. Це інформаційна атака. Це така атака для нас, щоб ми пішли туди, щоб перекинули війська з інших небезпечних напрямків. Це була їхня інформаційна операція, вони не готові залишити Херсон. Але вони знають, що, якщо ми досягнемо успіху, вони не матимуть змоги вийти", - зазначив Зеленський.

Президент також додав, що російські війська розуміють про загрозу їх оточення в Херсоні.

"Їхні найбільш підготовлені солдати на своїх місцях. Ніхто не поїхав. Ми бачимо це і не віримо їм", - додав глава держави.