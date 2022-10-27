В Борівському районі Харківщини виявили масове поховання людей. Про це повідомляє МВС.

За попередніми даними, в могилі поховано щонайменше 17 людей – цивільні та військові ЗСУ. Зокрема, три тіла військових слідчі вилучили у перший день роботи.

Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки.

Вони також розповіли слідству, що російські військові збирали тіла загиблих по всьому району. За словами людей, 13 квітня окупанти привезли тіла на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до трьох метрів і всі тіла скинули туди. А потім місце поховання зрівняли танками.

«Попередньо, ми маємо дані про щонайменше 17 тіл загиблих. Місцеві кажуть, що наші військові загинули в бою, і їх тут поховали. Росіяни не поставили жодної позначки на могилі і не давали це зробити селянам», - сказав заступник начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Дмитро Сойма.

За його словами, лише на Великдень російські загарбники дозволили людям прийти на кладовище.

«Люди знайшли три хрести, і у такий спосіб позначили периметр могили, прибрали бур’яни», - додав Сойма.