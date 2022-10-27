Зима близько: австралійський генерал пояснив, як армії України використати холод на свою користь
Історія свідчить, що зима не зупиняє війни, однак, щоб використати холод на свою користь, українській армії потрібно не лише запастися теплими речами, інформує
Останнім часом стало модно порівнювати зиму в Україні, яка вже наближається, з радянсько-фінською війною, яка почалася в листопаді 1939 року і тривала до березня 1940-го. Фіни чинили опір масивному радянському вторгненню в свою країну. І це призвело до підписання мирної угоди, яка тимчасово зупинила бойові дії.
Але, згідно з домовленностями, Фінляндія поступилася 9% своєї території на користь СРСР. Зимову війну в історичній ретроспективі розглядають як конфлікт Давида і Голіафа. Це чудовий приклад того, як армія в обороні може вміло використати погоду і знання місцевості, - пише на своїй
«Але це також важливий урок для тих, хто стежить за війною в Україні. Він говорить, що війни можна вести, а в битвах можна перемагати в екстремальних погодних умовах, навіть в розпал зими», - пише він.