Зима близько: австралійський генерал пояснив, як армії України використати холод на свою користь

Останнім часом стало модно порівнювати зиму в Україні, яка вже наближається, з радянсько-фінською війною, яка почалася в листопаді 1939 року і тривала до березня 1940-го. Фіни чинили опір масивному радянському вторгненню в свою країну. І це призвело до підписання мирної угоди, яка тимчасово зупинила бойові дії.

Але, згідно з домовленностями, Фінляндія поступилася 9% своєї території на користь СРСР. Зимову війну в історичній ретроспективі розглядають як конфлікт Давида і Голіафа. Це чудовий приклад того, як армія в обороні може вміло використати погоду і знання місцевості, - пише на своїй сторінці в Twitter генерал армії Австралії у відставці Мік Раян.

«Але це також важливий урок для тих, хто стежить за війною в Україні. Він говорить, що війни можна вести, а в битвах можна перемагати в екстремальних погодних умовах, навіть в розпал зими», - пише він.