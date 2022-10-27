ГШ: Під виглядом навчань в Білорусі Росія перевіряє боєготовність тамтешніх військ

Заступник начальника Головного оперативного управління ГШ ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що росіяни під виглядом тренувань перевіряють готовність військ західного регіону Білорусі до приведення в бойову готовність. Під час останнього брифінгу він розповів про це детальніше.

"Діяльність російських та білоруських збройних сил і силових структур свідчить про системну підготовку до ескалації. Так, за наявною інформацією, офіцери Збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гродненської, Брестської та Гомельської областей Республіки Білорусь. Загалом сплановано оцінити готовність західного регіону до приведення в бойову готовність під виглядом тренувань", - сказав Громов.

Він зауважив, що хоча влада Білорусі заявляє про відсутність намірів нападати на Україну, там наразі відбуваються переміщення особового складу, озброєння та військової техніки, військові маневри та відновлення або облаштування нових об'єктів військової інфраструктури.

"Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога із необхідністю проведення запобіжних дій проти України та НАТО", - зазначив Громов.

Він додав, що РФ перекидає своїх військових не лише в Зябрівку, але й на інші аеродроми, відбуваються активні заходи і на полігонах Білорусі.

Також цього тижня, за словами Громова, з території Білорусі в повітряний простір України 10 разів було здійснено пуск дронів-камікадзе.

"Наразі безпосереднього створення наступального угруповання противника з боку Республіки Білорусь не відзначається, але заходи противник цілеспрямовано проводять", - зазначив він.