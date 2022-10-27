Основну частину "мобіків" з рф незабаром кинуть на фронт, чим це загрожує ЗСУ: "Намагатимуться..."

Незабаром влада РФ залучить до війни в Україні основну частину мобілізованих росіян.

Як повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, протягом двох тижнів Росія залучить до бойових дій основну частину мобілізованих.

Ймовірно, мобілізованими Росія намагатиметься стримати контрнаступ ЗСУ та доукомплектувати підрозділи, які зазнали великих втрат.

Також з мобілізованих РФ намагатиметься сформувати повністю нові підрозділи, у тому числі танкові, мотострілецькі та артилерійські полки.

Раніше повідомлялося, що священик охрестив російських військових у мішках для трупів, бо у зоні бойових дій немає тазиків.

Протоієрей з Уфи хрестив російських солдатів у мішках для вантажу-200.

За словами священнослужителя, обряд пройшов добре. Чорні пакети, які зазвичай призначаються для загиблих, священика і солдатів не збентежили, протоієрей навіть побачив у цьому якийсь символізм.

Так, для ритуалу був потрібен тазик, проте його поблизу не виявилося, і замість нього протоієрей вирішив використати поліетиленовий пакет для «вантажу 200». Тому воду для хрещення налили у пакети для трупів.