Українська ППО знищує 79% дронів ворога
Ефективність буде зростати разом з надходженням нового озброєння, інформує
Збройні сили України захищають українське небо від ворожих дронів. Сьогодні відсоток влучання в ціль складає майже 80%. Про це
"Ефективність системи ППО також залишається на достатньо високому рівні і становить 79% збитих дронів противника. Тільки за останню добу силами і засобами ППО знищено 18 із 20 дронів-камікадзе", - підкреслив він.
Як зазначив Громов, минулого тижня Збройним силам України вдалося знищити шість ударних вертольотів типу Ка-52, Мі-24, Мі-28 противника. Загальна кількість знищених вертольотів РФ вже сягає близько 250, що еквівалентно п’ятьом полкам армійської авіації.
"Тому можна привітати всі екіпажі армійської авіації збройних сил РФ з їхнім прийдешнім професійним святом, завтра в них день армійської авіації. Нехай літають, ми їх будемо збивати", - підсумував представник Генштабу.