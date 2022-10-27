Українська ППО знищує 79% дронів ворога

Збройні сили України захищають українське небо від ворожих дронів. Сьогодні відсоток влучання в ціль складає майже 80%. Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу представників Сил безпеки та оборони щодо оперативної інформації на фронті російсько-української війни та безпекової ситуації в Україні.

"Ефективність системи ППО також залишається на достатньо високому рівні і становить 79% збитих дронів противника. Тільки за останню добу силами і засобами ППО знищено 18 із 20 дронів-камікадзе", - підкреслив він.

Як зазначив Громов, минулого тижня Збройним силам України вдалося знищити шість ударних вертольотів типу Ка-52, Мі-24, Мі-28 противника. Загальна кількість знищених вертольотів РФ вже сягає близько 250, що еквівалентно п’ятьом полкам армійської авіації.