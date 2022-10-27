Українську інноваційну програму для військових Delta презентували у НАТО

На закритому заході НАТО «TIDE Sprint» відбулася презентація української програми ситуаційної обізнаності Delta, яка забезпечує військових різноманітними даними про ворога та координацію сил на полі бою. Про це «Дзеркалу тижня» повідомив Центр інновацій та оборонних технологій Міноборони.

Tide Sprint - один з ключових майданчиків НАТО, де експерти, науковці й розробники з понад 30 країн світу обмінюються досвідом та можливостями адаптації Альянсу до технологічних змін. Захід проводиться двічі на рік у США та Європі і нині триває у місті Вірджинія-Біч в США .

Українських фахівців запросили поділитися досвідом застосування цифрових рішень, роботів та сучасних ІТ-розробок для отримання переваги на полі бою під час війни з Росією.

Презентована Україною програма Delta використовується для планування операцій та бойових завдань, координації з іншими підрозділами, захищеного обміну інформацією про розташування сил противника тощо. Зокрема, у Delta інтегровані чат-боти, розроблені Мінцифрою - «єВорог» та СБУ - «STOP Russian War».

Система оснащена сучасними засобами моніторингу підозрілої активності. Кіберпідрозділи союзників з 2021 року здійснюють постійну перевірку системи на вразливості, спроби несанкціонованого проникнення, витоку даних тощо.

Програма забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, не потребує додаткових налаштувань і може працювати на будь-якому пристрої - ноутбуці, планшеті або в мобільному телефоні.

“Починаючи з 2017 року ми брали участь у Tide Hackaton, Tide Sprint i CWIX - у найкращих інкубаторах інновацій і технологій, які ми намагаємося тепер впровадити як частину нашої національної системи Дельта, що допомагає нам перемагати у цій війні проти Росії”, - розповів один з розробників програми майор Артем Мартиненко з Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України.

У 2022 році розробники Дельти запровадили понад 30 нових функцій, щоб програма могла максимально відповідати умовам мережецентричної війни та потребам військових в отриманні актуальних та перевірених даних про ворога.