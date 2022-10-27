Українську інноваційну програму для військових Delta презентували у НАТО

Аналоги української програми Delta, яка вже застосовується на полі бою, лише створюються в країнах НАТО, зазначають в Міноборони, інформує ZN.ua.

Українську інноваційну програму для військових Delta презентували у НАТО

На закритому заході НАТО «TIDE Sprint» відбулася презентація української програми ситуаційної обізнаності Delta, яка забезпечує військових різноманітними даними про ворога та координацію сил на полі бою. Про це «Дзеркалу тижня» повідомив Центр інновацій та оборонних технологій Міноборони.

Tide Sprint - один з ключових майданчиків НАТО, де експерти, науковці й розробники з понад 30 країн світу обмінюються досвідом та можливостями адаптації Альянсу до технологічних змін. Захід проводиться двічі на рік у США та Європі і нині триває у місті Вірджинія-Біч в США.

Українських фахівців запросили поділитися досвідом застосування цифрових рішень, роботів та сучасних ІТ-розробок для отримання переваги на полі бою під час війни з Росією.

Презентована Україною програма Delta використовується для планування операцій та бойових завдань, координації з іншими підрозділами, захищеного обміну інформацією про розташування сил противника тощо. Зокрема, у Delta інтегровані чат-боти, розроблені Мінцифрою - «єВорог» та СБУ - «STOP Russian War».

Система оснащена сучасними засобами моніторингу підозрілої активності. Кіберпідрозділи союзників з 2021 року здійснюють постійну перевірку системи на вразливості, спроби несанкціонованого проникнення, витоку даних тощо.

Програма забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, не потребує додаткових налаштувань і може працювати на будь-якому пристрої - ноутбуці, планшеті або в мобільному телефоні.

“Починаючи з 2017 року ми брали участь у Tide Hackaton, Tide Sprint i CWIX - у найкращих інкубаторах інновацій і технологій, які ми намагаємося тепер впровадити як частину нашої національної системи Дельта, що допомагає нам перемагати у цій війні проти Росії”, - розповів один з розробників програми майор Артем Мартиненко з Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України.

У 2022 році розробники Дельти запровадили понад 30 нових функцій, щоб програма могла максимально відповідати умовам мережецентричної війни та потребам військових в отриманні актуальних та перевірених даних про ворога.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»
Блок рекламы


Похожие новости
Зарплати військових: Маляр розповіла, як змінилося забезпечення Збройних сил УкраїниЗарплати військових: Маляр розповіла, як змінилося забезпечення Збройних сил України
Вбивали військових та цивільних: під Харковом знайшли масове поховання людей, фотоВбивали військових та цивільних: під Харковом знайшли масове поховання людей, фото
Зеленський утворив 28 нових військових адміністрацій на Херсонщині й ХарківщиніЗеленський утворив 28 нових військових адміністрацій на Херсонщині й Харківщині
Членство України в НАТО не можна виключати – голова Мюнхенської конференції з безпекиЧленство України в НАТО не можна виключати – голова Мюнхенської конференції з безпеки
Дитячий омбудсмен Росії викрала українську дитинуДитячий омбудсмен Росії викрала українську дитину
Це абсурд: Генсек НАТО висловився про "створення" Україною "брудної бомби"Це абсурд: Генсек НАТО висловився про "створення" Україною "брудної бомби"
Генсек НАТО: Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти УкраїниГенсек НАТО: Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти України
Священик охрестив військових рф у мішках для вантажу-200, кадри: "Є якийсь символізм"Священик охрестив військових рф у мішках для вантажу-200, кадри: "Є якийсь символізм"
Українські парамедики пройдуть тренування в Румунії в рамках співпраці з НАТОУкраїнські парамедики пройдуть тренування в Румунії в рамках співпраці з НАТО
Мінспорту України та Польщі підписали Програму співробітництваМінспорту України та Польщі підписали Програму співробітництва
Последние новости
Подгружаем последние новости