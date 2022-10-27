США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico

Сполучені Штати прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб B61-12 на базах НАТО в Європі. Про це повідомляє Politico .

Прибуття бомб B61-12, спочатку заплановане на весну наступного року, тепер планується на грудень цього року. Американські офіційні особи вже повідомили про це союзникам по НАТО під час зустрічі за зачиненими дверима в Брюсселі цього місяця.

Цей крок, який передбачає заміну старої зброї на новішу версію на різних складах в Європі для потенційного використання американськими і союзними бомбардувальниками і винищувачами, відбувається на тлі посилення напруги через погрози Росії застосувати ядерну зброю в Україні і зростання занепокоєння через те, що Захід повинен робити більше для того, щоб стримати Москву від перетину цієї лінії.

Модернізація програми B61 відкрито обговорювалася в бюджетних документах і публічних заявах у США протягом багатьох років. Офіційні особи Пентагону заявляли, що модернізація необхідна для удосконалення і безпеки запасів.

«Хоча ми не збираємося обговорювати деталі нашого ядерного арсеналу, модернізація ядерної зброї США B61 триває вже багато років, і плани безпечної та відповідальної заміни старої зброї на модернізовані версії B61-12 є частиною давно спланованих зусиль з модернізації. Вона жодним чином не пов'язана з поточними подіями в Україні і жодним чином не була прискорена», - заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Дата прибуття стала несподіванкою для деяких аналітиків, які побоюються, що це може призвести до подальшого загострення і без того небезпечної ситуації в Європі. Оголошення на зустрічі в Брюсселі було зроблено за кілька днів до початку щорічних ядерних навчань НАТО.

А в середу, 26 жовтня, Росія провела ядерні навчання, які її міністр оборони описав як імітацію «масованого ядерного удару» у відповідь на ядерний напад на РФ .

«Було б дивно поспішати з цим», - вважає директор Проекту ядерної інформації у Федерації американських вчених Ганс Крістенсен.

Послання, що стоїть за відправкою перших бомб у грудні, може бути спрямоване більше на європейських союзників, які відчувають себе особливо вразливими перед Москвою.

«Я вважаю, що це більше спрямовано на НАТО, ніж проти Росії. Там вже є [старі] B61. Росіяни це знають. Вони чудово працюють. Нові будуть новішими, але насправді це не така вже й велика різниця. Однак це може бути способом заспокоїти союзників, коли вони відчуватимуть особливу загрозу з боку Росії», - сказав аналітик Том Колліна.

Двоє людей, знайомих з питанням, підтвердили виданню інформацію про прискорені терміни відправки зброї.

Дипломатична телеграма, яка раніше не оприлюднювалася і була написана для розповсюдження по Пентагону і Державному департаменту США , щоб дати політикам короткий виклад того, що обговорювалося між міністрами оборони на зустрічі НАТО, чітко вказує на те, що союзники нервують.

У документі йдеться, що під час зустрічей 15 союзників по НАТО висловили занепокоєння тим, що Альянс не повинен піддаватися на ядерний шантаж президента РФ Владіміра Путіна.

«З огляду на зростаючий обсяг і масштаби ядерної риторики Росії, частина членів Альянсу попросила продовжити консультації в НАТО для забезпечення постійної готовності і послідовного обміну повідомленнями», - зазначається в документі.

Водночас Колліна також попередив, що будь-які кроки, пов'язані з ядерною зброєю, якими б скромними вони не були, можуть мати непередбачувані наслідки.

«Це може бути ескалація. Побачимо», - заявив аналітик.

B61 - це сімейство ядерних бомб, вперше розроблених на початку 1960-х років і продемонстрованих під час підземних ядерних випробувань у штаті Невада. Протягом десятиліть було розроблено десятки версій, більшість з яких з того часу були зняті з озброєння.

Програма продовження терміну служби B61-12 вартістю 10 мільярдів доларів управляється Міністерством енергетики США і має на меті замінити кілька попередніх версій, в тому числі близько 100 бомб, що зберігаються на авіабазах в Німеччині, Італії, Бельгії, Нідерландах і Туреччині.

За словами Крістенсена, модернізація стосується неядерних аспектів конструкції некерованої бомби і передбачають видалення парашута і встановлення нового хвостового комплекту та інших удосконалень для значно більшої точності.

Нова версія також розроблена таким чином, що американські і союзницькі бомбардувальники та винищувачі - в тому числі бомбардувальники B-2 і B-21 і винищувачі F-15, F-16, F-35 і «Торнадо» - зможуть нести цю зброю, на відміну від кількох старих версій B61.

Сама боєголовка є однією з найбільш універсальних в американському арсеналі, оскільки її вибухова сила може бути збільшена або зменшена залежно від цілі, що робить її зброєю малої або середньої потужності.

За словами Крістенсена, новий графік прибуття зброї може свідчити про те, що Пентагон визначив, що зброя готова раніше, ніж планувалося.