У РФ погрожують збивати комерційні супутники США за допомогу Україні

У Росії заявили, що вважатиму «законними цілями» для Збройних сил РФ комерційні супутники США , якщо ті будуть використані для допомоги Україні, заявив заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями міністерства закордонних справ РФ Костянтин Воронцов на засіданні Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН .

«Особливо хотіли б акцентувати надзвичайно небезпечну тенденцію, яка чітко виявилася в ході подій в Україні. Йдеться про залучення США та їх союзниками компонентів громадянської інфраструктури у космосі, зокрема комерційної, у збройних конфліктах. Квазігромадянська інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь», - цитує чиновника російське державне агентство ТАСС.

За словами представника російського МЗС, Захід «піддає невиправданому ризику стійкість мирної космічної діяльності».