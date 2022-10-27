У РФ погрожують збивати комерційні супутники США за допомогу Україні

Російське МЗС каже, що вони стануть «законними цілями», інформує ZN.ua.

У РФ погрожують збивати комерційні супутники США за допомогу Україні
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У Росії заявили, що вважатиму «законними цілями» для Збройних сил РФ комерційні супутники США, якщо ті будуть використані для допомоги Україні, заявив заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями міністерства закордонних справ РФ Костянтин Воронцов на засіданні Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН.

«Особливо хотіли б акцентувати надзвичайно небезпечну тенденцію, яка чітко виявилася в ході подій в Україні. Йдеться про залучення США та їх союзниками компонентів громадянської інфраструктури у космосі, зокрема комерційної, у збройних конфліктах. Квазігромадянська інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь», - цитує чиновника російське державне агентство ТАСС.

За словами представника російського МЗС, Захід «піддає невиправданому ризику стійкість мирної космічної діяльності».


Ірина Знась, ZN.ua





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