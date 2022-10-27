Китай зробив остаточний вибір між Росією та США: Цзіньпін зробив заяву

Глава Китаю Сі Цзіньпін після свого переобрання зробив важливу заяву про відносини між КНР та США.

Таким чином Цзіньпін, судячи з усього, дав світу сигнал на чиєму він боці.

Так, Цзіньпін заявив, що Пекін "готовий працювати" з Вашингтоном, щоб "знайти способи порозумітися на благо обох сторін".

Заяву китайського керівника на заході Національного комітету з американо-китайських відносин наводить держагентство КНР Сіньхуа.

" Китай та США повинні зміцнювати зв'язок та співпрацю, щоб допомогти забезпечити стабільність у світі", - зазначив Сі.

Лідер Китаю також наголосив, що Пекін готовий шукати "правильний спосіб ладити один з одним у нову епоху на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва, що принесе користь не лише двом країнам, а й усьому світу".

Додамо, раніше американський президент Джо Байден на зустрічі зі своїми військовими радниками заявив, що США не прагнуть конфлікту з Китаєм і що Сі знає про це.

"Ми не шукаємо конфлікту з ними", - запевнив Байден.