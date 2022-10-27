Армія росії може знову почати наступ на Київ, заява Генштабу: "Ми готові"

Російська армія знову може спробувати розпочати наступ на Київ із території Білорусі.

У Генштабі повідомляють , що окупанти можуть розпочати наступ з території Білорусі через Чорнобильську зону чи Чернігівську область.

"Вони відчувають, що не можуть проломити фронт ні на південному, ні на східному напрямку. Тому одним із варіантів є захоплення Києва та ліквідація військово-політичного керівництва. Ми готові до цього", – заявив Громов.

Водночас у Генштабі додали, що ЗСУ посилили своє угруповання на північному напрямку.

"Україна посилила своє угруповання у північному регіоні поблизу Білорусі, щоб протистояти будь-якому можливому відновленню російського нападу через кордон", - Олексій Громов.

Раніше повідомлялося, що незабаром влада РФ залучить до війни в Україні основну частину мобілізованих росіян.

Як повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, протягом двох тижнів Росія залучить до бойових дій основну частину мобілізованих.

Ймовірно, мобілізованими Росія намагатиметься стримати контрнаступ ЗСУ та доукомплектувати підрозділи, які зазнали великих втрат.