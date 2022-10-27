Російські вчителі, яких завезли в Мелітополь вже почали тікати – міський голова

Школи тимчасово окупованого Мелітополя не мають достатню кількість вчителів. Це зумовлено тим, що більша частина місцевих освітян не пішли на співпрацю з ворогом, а завезені з РФ вчителі починають тікати назад. Про це написав мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

"В13-їй школі промивати дітям мозок російською пропагандою вже нікому: звільнились майже всі горе-"освітяни". В інших закладах в окупантів тотальна нестача кадрів. Настільки, що в 16-ій школі класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка фейкового університету, який рашисти відкрили на базі захоплених мелітопольських вишів", - розповів Федоров.

Як сказав міський голова, викладачі «почули запах смаженого» і намагаються втекти. Також Федоров подякував мелітопольським вчителям, які не стали працювати при окупаційній владі.