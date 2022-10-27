"Буде дуже важко": ситуація на Херсонщині неприємно змінюється

окупанти, війна, окупація, Херсон

На Херсонський напрямок окупанти перекинули величезну військову силу, яку дуже непросто буде зламати.

Про це, як пише Politeka.net, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Тепер переносимося на Херсонське. Там змінюється (обстановка - ред.) у неприємний бік. Близько шести БТГ перекинуто туди додатково. Усього їх уже там під 30 або за 30. Це величезна військова сила, яку зламати буде дуже важко. Це непроста. історія", - повідомив Арестович.

Антонівський міст, Херсон, пожежа

За його словами, окупанти на Херсонщині готують контратаки.

«З іншого боку, наша артилерія не втрачає нагоди поцілити по такому скупченню ворога», - пояснив представник ОП.

Також Арестович пояснив, що окупанти продовжують постачати Херсонський напрямок.

«Мости працюють, переправи, які на день розбираються, на ніч встановлюються, які масовано прикриваються ППО з лівого берега. Вони виявляють завидну волю та проводять системні заходи, що дозволяють їм утримувати плацдарм…», - розповів Арестович, додавши, що у ворога там тепер «кадровий кістяк», який був на Запорізькому напрямку.

фронт, війна, бої, поле бою

«Частина звідти була перекинута сюди», - пояснив Арестович.

Бійцям ЗСУ, додав Арестович, як і раніше, не вистачає озброєння та військової техніки, щоб вирішити цю проблему.

«Бо партнери постачають планово, а не під наші потреби», - повідомив радник ОП.

Водночас Арестович упевнений, що окупанти не мають перспектив утримання Херсонщини.

«30 БТГ означає, що ми наразі не візьмемо Херсон. Але перспективи захисту російська армія не має. І вони про це чудово знають. Тому і хочуть сторгуватися з нами, щоб ми їм залишили і не довелося за нього воювати, з нього поспіхом відступати», - вважає Арестович.


Катерина Петренко, politeka.net





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