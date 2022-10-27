Путін досі вірить у перемогу на полі бою і все ще хоче захопити Україну – ISW

Цілі російського президента Владіміра Путіна у війні проти України досі не змінились і він все ще вірить у перемогу військовим шляхом. А тому він не зацікавлений у серйозних переговорах. Такі висновки зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 26 жовтня.

ISW зауважує, у заявах зустрічі з представниками спецслужб СНД 26 жовтня Путін сказав, що Україна «втратила суверенітет», США використовують Україну як «таран» проти Росії, союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ та СНД. Його наратив підсилив спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін, заявивши, що «Україна втратила здатність існувати як держава», «Україна окупована НАТО» і «[Україна] стала колонією США ».