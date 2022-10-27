Росія погрожує «переглянути відносини» з Секретаріатом ООН через розслідування про «не іранські» дрони

Постпреду РФ не сподобалась реакція організації на їхні «законні стурбованості», інформує ZN.ua.

Росія погрожує «переглянути відносини» з Секретаріатом ООН через розслідування про «не іранські» дрони
© Russian Mission UN / Twitter

Росія погрожує переглянути свої відносини із Секретаріатом ООН у разі проведення розслідування щодо безпілотників іранського походження, які армія РФ застосовує в Україні. Про це заявив у середу журналістам постійний представник РФ при всесвітній організації Васілій Нєбєнзя, передає ТАСС.

«Я б не сказав, що ми погрожуємо перервати співпрацю, – зазначив Нєбєнзя. – Але ми, звісно, ??переглянемо нашу співпрацю у світлі реакції з боку Секретаріату на наші законні стурбованості».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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