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2022-10-27
Росія погрожує «переглянути відносини» з Секретаріатом ООН через розслідування про «не іранські» дрони
Постпреду РФ не сподобалась реакція організації на їхні «законні стурбованості», інформує
© Russian Mission UN / Twitter
Росія погрожує переглянути свої відносини із Секретаріатом ООН у разі проведення розслідування щодо безпілотників іранського походження, які армія РФ застосовує в Україні. Про це заявив у середу журналістам постійний представник РФ при всесвітній організації Васілій Нєбєнзя, передає
«Я б не сказав, що ми погрожуємо перервати співпрацю, – зазначив Нєбєнзя. – Але ми, звісно, ??переглянемо нашу співпрацю у світлі реакції з боку Секретаріату на наші законні стурбованості».
Юлія Лавришин, ZN.ua