У Байдена переглядають план обмеження цін на російську нафту

Причини - скептицизм інвесторів і погіршення ринків.

У Байдена переглядають план обмеження цін на російську нафту
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США змушені переглянути план щодо обмеження ціни на російську нафту через скептицизм інвесторів і спричинений волатильністю нафти та зусиллями центрального банку приборкати інфляцію зростаючий ризик на фінансових ринках. Про це повідомляє Bloomberg.

Замість того, щоб придушити доходи Кремля від нафти, запровадивши суворе обмеження на ціни, яких дотримувався б широкий «картель покупців», США та Європейський Союз, ймовірно, погодяться на більш м’яке контрольоване обмеження за ціною вищою, ніж планувалось. За словами людей, обізнаних з цим питанням, дотримуватися його зголосились лише країни Великої сімки та Австралія.

За словами джерел, Південна Корея також приватно повідомила країнам G-7, що планує виконувати вимоги. Представники G-7 також прагнуть залучити до співпраці Нову Зеландію та Норвегію. Але ясно, що Індія та Китай — найважливіші торгові партнери Росії — не братимуть в цьому участі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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