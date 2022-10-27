Україну таємно відвідав шеф ЦРУ — CNN

Візит відбувся на початку жовтня.

Україну таємно відвідав шеф ЦРУ — CNN
© Baltnews

Директор ЦРУ Білл Бернс на початку цього місяця відвідав Україну. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Як повідомляється, Бернс зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.

«Перебуваючи там, він підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією, включно з продовженням обміну розвідданими», — повідомило джерело.

Жодних інших подробиць співрозмовник видання не надав.

Поїздка Бернса відбулась у той момент, коли США дедалі більше стурбовані потенційним використання Росією ядерної зброї у війні з Україною.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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