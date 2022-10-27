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2022-10-27
Україну таємно відвідав шеф ЦРУ — CNN
Візит відбувся на початку жовтня.
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Директор ЦРУ Білл Бернс на початку цього місяця відвідав Україну. Про це
Як повідомляється, Бернс зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.
«Перебуваючи там, він підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією, включно з продовженням обміну розвідданими», — повідомило джерело.
Жодних інших подробиць співрозмовник видання не надав.
Поїздка Бернса відбулась у той момент, коли США дедалі більше стурбовані потенційним використання Росією ядерної зброї у війні з Україною.
Микита Ткаченко, ZN.ua