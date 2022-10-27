Повітряні Сили збили вже близько 250 російських гвинтокрилів – Зеленський

Україна зміцнює позиції по всій лінії фронту, ЗСУ скорочують можливості окупантів, знищують їхню логістику. Прооте найжорсткіші бої тривають на Донеччині – Бахмутський напрямок, Авдіївка. Про це розповів у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Жорсткі бої тривають на Донеччині – Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування, день за днем протягом місяців вони гонять туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність арттилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої", - повідомив Зеленський.

Президент також повідомив, що Повітряні Сили протягом дня збили вертоліт окупантів, а загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до двохсот п’ятдесяти.

"Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої, – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову і незворотню демілітаризацію ворога", - зазначається у відеозверненні.