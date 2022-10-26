Зеленський розповів, скільки іранських безпілотників збили сили ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, що з початку вторгнення Росія використала близько 400 безпілотників іранського виробництва для нападу на цивільне населення та інфраструктуру України.

"Діалог" Москви - це "400 ракет замість слів", - заявив Зеленський на прес-конференції з президентом Гвінеї-Бісау Умаро Сіссоко Ембало.

Зеленський заявив, що «60-70% цих смертоносних (дронів) було збито» українськими військовими.

Іран заперечує надання Росії безпілотників, які використовуються проти України, високопосадовці британських, французьких та німецьких дипломатів у п'ятницю написали генеральному секретарю ООН лист із закликом розслідувати передачу Іраном безпілотників Росії, йдеться в листі, з яким ознайомився CNN .

Ці дипломати послалися на «важливі докази з відкритих джерел» щодо іранських безпілотників в Україні.

Британське міністерство оборони також заявило, що «Росія, ймовірно, витрачає велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб проникнути через дедалі ефективнішу систему ППО України»