ЗСУ збили російський ударний вертоліт на Херсонщині

Йдеться про черговий Ка-52.

ЗСУ збили російський ударний вертоліт на Херсонщині
Фото ілюстративне
© ВСУ / Facebook

Захисники України продовжують нищити російську авіацію в нашому небі. Два дні раніше вони знищили три російських Ка-52 за добу, а в середу, 26 жовтня, приземлили ще один такий гвинтокрил на території Херсонської області. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

"Близько 17.00 у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52", – йдеться в повідомленні.


Максим Царук, ZN.ua





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