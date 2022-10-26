ЗСУ збили російський ударний вертоліт на Херсонщині

Захисники України продовжують нищити російську авіацію в нашому небі. Два дні раніше вони знищили три російських Ка-52 за добу, а в середу, 26 жовтня, приземлили ще один такий гвинтокрил на території Херсонської області. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook .

"Близько 17.00 у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52", – йдеться в повідомленні.