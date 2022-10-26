Україна отримала від Ізраїлю "розумні" системи перехоплення іранських "шахідів"

Ізраїль передав Україні свою систему для боротьби з безпілотниками під назвою Smart Shooter. Українські військові зможуть боротися з іранськими дронами-камікадзе, інформує Апостроф.

Про це повідомляє ізраїльське видання Debka.

Українські ЗМІ довідалися, що Збройні сили України вже використовують Smart Shooter. Їх встановили на легкі літаки та безпілотники для відбиття нових повітряних атак з боку Росії.

Smart Shooter

Система Smart Shooter управління вогнем є розумним прицілом, що здатен виявляти цілі за допомогою радара, визначати тип дрона і його місцезнаходження, знищувати за допомогою стрілецької зброї.

Висота системи - 95 см, вага - 75 кг (при цьому є легші версії).

Штучний інтелект Smart Shooter дозволяє працювати за принципом "один постріл - одне влучення".

Систему уперше використали восени цього року в Хевроні для розгону палестинських протестів. Вона використовувала губчасті кульки замість куль.

За даними видання The Times of Israel, одна з ізраїльських оборонних компаній передала Україні системи для боротьби з дронами. Посередником виступила Польща.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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