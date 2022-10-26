Україна отримала від Ізраїлю "розумні" системи перехоплення іранських "шахідів"
Ізраїль передав Україні свою систему для боротьби з безпілотниками під назвою Smart Shooter. Українські військові зможуть боротися з іранськими дронами-камікадзе, інформує
Про це повідомляє ізраїльське видання Debka.
Українські ЗМІ довідалися, що Збройні сили України вже використовують Smart Shooter. Їх встановили на легкі літаки та безпілотники для відбиття нових повітряних атак з боку Росії.
Smart Shooter
Система Smart Shooter управління вогнем є розумним прицілом, що здатен виявляти цілі за допомогою радара, визначати тип дрона і його місцезнаходження, знищувати за допомогою стрілецької зброї.
Висота системи - 95 см, вага - 75 кг (при цьому є легші версії).
Штучний інтелект Smart Shooter дозволяє працювати за принципом "один постріл - одне влучення".
Систему уперше використали восени цього року в Хевроні для розгону палестинських протестів. Вона використовувала губчасті кульки замість куль.
За даними видання The Times of Israel, одна з ізраїльських оборонних компаній передала Україні системи для боротьби з дронами. Посередником виступила Польща.