Україна отримала від Ізраїлю "розумні" системи перехоплення іранських "шахідів"

Ізраїль передав Україні свою систему для боротьби з безпілотниками під назвою Smart Shooter. Українські військові зможуть боротися з іранськими дронами-камікадзе, інформує Апостроф .

Про це повідомляє ізраїльське видання Debka.

Українські ЗМІ довідалися, що Збройні сили України вже використовують Smart Shooter. Їх встановили на легкі літаки та безпілотники для відбиття нових повітряних атак з боку Росії.

Smart Shooter

Система Smart Shooter управління вогнем є розумним прицілом, що здатен виявляти цілі за допомогою радара, визначати тип дрона і його місцезнаходження, знищувати за допомогою стрілецької зброї.

Висота системи - 95 см, вага - 75 кг (при цьому є легші версії).

Штучний інтелект Smart Shooter дозволяє працювати за принципом "один постріл - одне влучення".

Систему уперше використали восени цього року в Хевроні для розгону палестинських протестів. Вона використовувала губчасті кульки замість куль.

За даними видання The Times of Israel, одна з ізраїльських оборонних компаній передала Україні системи для боротьби з дронами. Посередником виступила Польща.