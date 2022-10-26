США подякували Україні за повернення з російського полону вбитого американського добровольця

Тіло ветерана армії США повернули в рамках чергового обміну, інформує ZN.ua.

США подякували Україні за повернення з російського полону вбитого американського добровольця
© U.S. Department of State/Flickr

В США подякували Україні за повернення в рамках обміну з РФ тіла вбитого американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами. Про це повідомляє CNN.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс висловив співчуття родині американця, який загинув у серпні. За словами Прайса, незабаром вони матимуть змогу поховати Джонса.

«Сполучені Штати вдячні Україні за включення повернення останків цієї людини в переговори з Росією. З поваги до приватного життя сім'ї ми не будемо оприлюднювати подальші подробиці», — сказав він.

Він також додав, що громадянам Сполучених Штатів наразі не варто їздити в Україну і закликав тих американців, які перебувають в Україні, негайно виїхати, наголосивши, що США не можуть гарантувати безпеку тих своїх громадян, які їдуть в Україну, зокрема і для участі у бойових діях.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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