США подякували Україні за повернення з російського полону вбитого американського добровольця
Тіло ветерана армії США повернули в рамках чергового обміну, інформує
В США подякували Україні за повернення в рамках обміну з РФ тіла вбитого американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами. Про це
Речник Державного департаменту США Нед Прайс висловив співчуття родині американця, який загинув у серпні. За словами Прайса, незабаром вони матимуть змогу поховати Джонса.
«Сполучені Штати вдячні Україні за включення повернення останків цієї людини в переговори з Росією. З поваги до приватного життя сім'ї ми не будемо оприлюднювати подальші подробиці», — сказав він.
Він також додав, що громадянам Сполучених Штатів наразі не варто їздити в Україну і закликав тих американців, які перебувають в Україні, негайно виїхати, наголосивши, що США не можуть гарантувати безпеку тих своїх громадян, які їдуть в Україну, зокрема і для участі у бойових діях.