США подякували Україні за повернення з російського полону вбитого американського добровольця

В США подякували Україні за повернення в рамках обміну з РФ тіла вбитого американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами. Про це повідомляє CNN.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс висловив співчуття родині американця, який загинув у серпні. За словами Прайса, незабаром вони матимуть змогу поховати Джонса.

«Сполучені Штати вдячні Україні за включення повернення останків цієї людини в переговори з Росією. З поваги до приватного життя сім'ї ми не будемо оприлюднювати подальші подробиці», — сказав він.