Путін передав Зеленському бажання "налагодити мости" через президента Гвінеї-Бісау

Учора лідер африканської країни зустрівся з головою Кремля, а вже сьогодні відвідав Київ, інформує ZN.ua.

Путін передав Зеленському бажання
© Колаж ZN.UA

Лідер Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передав президенту України Володимиру Зеленському інформацію про те, що Москва бажає "налагодити мости" й "розблокувати відносини" з Києвом попри триваючу війну. Про це голова нашої держави сказав під час спільного брифінгу за підсумками зустрічі з президентом африканської країни, який днем раніше провів переговори і з головою РФ Владіміром Путіним.

Зеленський відповів, що для "налагодження мостів", Росії спочатку слід припинити підривати нашу інфраструктуру. "Тоді, напевно, про щось у майбутньому можна говорити", – зазначив він.

Водночас, президент України риторично запитав, із ким можна говорити серед росіян.

"Розблокування" ж відносин голова нашої країни запропонував розпочати з виведення ворожих військ із акваторії Чорного моря, оскільки “треба з якогось розблокування починати”.

"Щоб в принципі говорити про будь-який діалог, треба, щоб одна держава поважала іншу державу, поважала її територіальну цілісність, суверенітет і її кордони. Саме з таких дуже простих фундаментальних речей починається будь-що. Поки що всього цього немає", – наголосив Зеленський.

Він припустив, що бажання Путіна повернутися до переговорів є лише спланованою риторикою, націленою на російський народ і аудиторія тих держав, які ще не ізолювалися від РФ.

Президента Гвінеї-Бісау Зеленський більш детально проінформував про справжню ситуацію в Україні.

Він додав, що деякі країни занепокоєні наявністю ядерної загрози, включаючи нібито підготовку до застосування “брудної бомби”, проте подібна загроза йде саме з боку Росії, армія якої окупувала Запорізьку АЕС та погрожує підірвати Каховську ГЕС.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Bloomberg: Росіяни, які тікають від мобілізації Путіна, роздмухують інфляцію в сусідніх країнахBloomberg: Росіяни, які тікають від мобілізації Путіна, роздмухують інфляцію в сусідніх країнах
Путін далі воюватиме, бо став заручником своїх же поплічників – ISWПутін далі воюватиме, бо став заручником своїх же поплічників – ISW
Путін намагається відволікти усіх від очевидного: він програв — CNNПутін намагається відволікти усіх від очевидного: він програв — CNN
Президент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в УкраїніПрезидент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в Україні
The Guardian: «Брудна бомба» не принесе перемогу на фронті, але Путіну вона потрібна для іншогоThe Guardian: «Брудна бомба» не принесе перемогу на фронті, але Путіну вона потрібна для іншого
У Росії заговорили про «десатанізацію» України та призначили Путіна головним екзорцистомУ Росії заговорили про «десатанізацію» України та призначили Путіна головним екзорцистом
Rzeczpospolita: Путін хоче змусити Захід зупинити наступ України вигадками про «брудну бомбу»Rzeczpospolita: Путін хоче змусити Захід зупинити наступ України вигадками про «брудну бомбу»
The Hill: Група демократів пояснила свій заклик до Байдена почати переговори з ПутінимThe Hill: Група демократів пояснила свій заклик до Байдена почати переговори з Путіним
Вплив Пригожина в Росії стрімко зростає, а його військова структура може загрожувати режиму Путіна – ISWВплив Пригожина в Росії стрімко зростає, а його військова структура може загрожувати режиму Путіна – ISW
Російський Червоний Хрест влипнув у скандал через підтримку сімей окупантівРосійський Червоний Хрест влипнув у скандал через підтримку сімей окупантів
Последние новости
Подгружаем последние новости