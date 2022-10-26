Путін передав Зеленському бажання "налагодити мости" через президента Гвінеї-Бісау

Лідер Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передав президенту України Володимиру Зеленському інформацію про те, що Москва бажає "налагодити мости" й "розблокувати відносини" з Києвом попри триваючу війну. Про це голова нашої держави сказав під час спільного брифінгу за підсумками зустрічі з президентом африканської країни, який днем раніше провів переговори і з головою РФ Владіміром Путіним.

Зеленський відповів, що для "налагодження мостів", Росії спочатку слід припинити підривати нашу інфраструктуру. "Тоді, напевно, про щось у майбутньому можна говорити", – зазначив він.

Водночас, президент України риторично запитав, із ким можна говорити серед росіян.

"Розблокування" ж відносин голова нашої країни запропонував розпочати з виведення ворожих військ із акваторії Чорного моря, оскільки “треба з якогось розблокування починати”.

"Щоб в принципі говорити про будь-який діалог, треба, щоб одна держава поважала іншу державу, поважала її територіальну цілісність, суверенітет і її кордони. Саме з таких дуже простих фундаментальних речей починається будь-що. Поки що всього цього немає", – наголосив Зеленський.

Він припустив, що бажання Путіна повернутися до переговорів є лише спланованою риторикою, націленою на російський народ і аудиторія тих держав, які ще не ізолювалися від РФ .

Президента Гвінеї-Бісау Зеленський більш детально проінформував про справжню ситуацію в Україні.

Він додав, що деякі країни занепокоєні наявністю ядерної загрози, включаючи нібито підготовку до застосування “брудної бомби”, проте подібна загроза йде саме з боку Росії, армія якої окупувала Запорізьку АЕС та погрожує підірвати Каховську ГЕС.