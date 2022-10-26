Буданов назвав анекдотом звинувачення Росії у підготовці Україною «брудної бомби»

Керівник розвідки закликає МАГАТЕ якомога швидше перевірити українські ядерні об'єкти, інформує ZN.ua.

Буданов назвав анекдотом звинувачення Росії у підготовці Україною «брудної бомби»
© Скріншот Youtube

Бездоказові заяви Кремля про те, що Україна нібито розробляє так звану «брудну бомбу» стали чимось на кшталт анекдоту. Насправді жодної такої бомби наша країна не має і не готує. Про це у коментарі CNN заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства України Кирило Буданов.

«І моя відповідь пряма: ми не готуємося. Ми не працюємо над брудною бомбою», — сказав Буданов.

Він додав, що Україна абсолютно підтримує візит Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і чекає, коли його експерти відвідають усі ядерні об’єкти і переконаються у неправдивості заяв Росії.

Він додав, що чим швидше вони приїдуть, тим швидше Україна зможе зняти звинувачення Росії.

Раніше в середу президент Росії Владімір Путін повторив заяву Москви про те, що Україна планувала використати бомбу для «провокацій».

«Брудна бомба» — це гіпотетична радіологічна зброя, в якій радіоактивний матеріал розсіюється вибухом звичайної вибухівки, метою її застосування є радіоактивне забруднення території навколо зони вибуху.

В РФ вважають, що готують бомбу на дніпровському підприємстві «Південмаш»: там, мовляв, на основі снаряду ракетного комплексу «Точка-У» підготували муляж ракетного комплексу «Іскандер», який потім планується почати радіоактивним матеріалом, а потім силами ППО збити над зоною відчуження навколо Чорнобильської АЕС силами українського ПВО і звинуватити РФ у пуску ядерного заряду.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав ці заяви «відверто неправдивими» і заявив, що вони не повинні використовуватися Кремлем як привід для ескалації війни.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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