Буданов назвав анекдотом звинувачення Росії у підготовці Україною «брудної бомби»
Керівник розвідки закликає МАГАТЕ якомога швидше перевірити українські ядерні об'єкти, інформує
Бездоказові заяви Кремля про те, що Україна нібито розробляє так звану «брудну бомбу» стали чимось на кшталт анекдоту. Насправді жодної такої бомби наша країна не має і не готує. Про це у
«І моя відповідь пряма: ми не готуємося. Ми не працюємо над брудною бомбою», — сказав Буданов.
Він додав, що Україна абсолютно підтримує візит Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і чекає, коли його експерти відвідають усі ядерні об’єкти і переконаються у неправдивості заяв Росії.
Він додав, що чим швидше вони приїдуть, тим швидше Україна зможе зняти звинувачення Росії.
Раніше в середу президент Росії Владімір Путін повторив заяву Москви про те, що Україна планувала використати бомбу для «провокацій».
В РФ вважають, що готують бомбу на дніпровському підприємстві «Південмаш»: там, мовляв, на основі снаряду ракетного комплексу «Точка-У» підготували муляж ракетного комплексу «Іскандер», який потім планується почати радіоактивним матеріалом, а потім силами ППО збити над зоною відчуження навколо Чорнобильської АЕС силами українського ПВО і звинуватити РФ у пуску ядерного заряду.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав ці заяви «відверто неправдивими» і заявив, що вони не повинні використовуватися Кремлем як привід для ескалації війни.