На Харківщині авто ДСНС підірвалося на міні: є загиблий і поранені

Синєгубов попросив людей бути максимально обережними через дуже високу мінну небезпеку, інформує ZN.ua.

На Харківщині авто ДСНС підірвалося на міні: є загиблий і поранені
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

У Ізюмському районі Харківської області автомобіль піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій наїхав на міну російських окупантів. Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще п’ять отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості", – написав він.

За попередніми даними ОВА, авто підірвалося на протитанкові міні РФ.


Максим Царук, ZN.ua





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