На Харківщині авто ДСНС підірвалося на міні: є загиблий і поранені

У Ізюмському районі Харківської області автомобіль піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій наїхав на міну російських окупантів. Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще п’ять отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram .

"Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості", – написав він.