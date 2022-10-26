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2022-10-26
На Харківщині авто ДСНС підірвалося на міні: є загиблий і поранені
Синєгубов попросив людей бути максимально обережними через дуже високу мінну небезпеку, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
У Ізюмському районі Харківської області автомобіль піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій наїхав на міну російських окупантів. Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще п’ять отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у
"Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості", – написав він.
За попередніми даними ОВА, авто підірвалося на протитанкові міні РФ.
Максим Царук, ZN.ua