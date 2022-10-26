Годував окупантів та здавав захисників України: колаборант не зміг втекти на Харківщині
В Ізюмському районі Харківської області затримано місцевого колаборанта, який під час окупації передавав російським військовим адреси сімей українських військових та заможних односельців.
Про це 26 жовтня
За даними слідства, у селі Горохорниця тридцятирічний чоловік надавав окупантам відомості про особливості села, допомагаючи їм орієнтуватися на місцевості.
Щоб окупанти відчували себе комфортно, підозрюваний систематично привозив їм продукти харчування, йдеться у повідомленні.
Крім цього, затриманий передавав росіянам інформацію про місця проживання українських захисників та їхніх сімей, а також адреси заможних земляків, будинки яких окупанти згодом грабували.
Прокуратура повідомила про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального Кодексу України).