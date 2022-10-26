Годував окупантів та здавав захисників України: колаборант не зміг втекти на Харківщині

Годував окупантів та здавав захисників України: колаборант не зміг втекти на Харківщині

В Ізюмському районі Харківської області затримано місцевого колаборанта, який під час окупації передавав російським військовим адреси сімей українських військових та заможних односельців.

Про це 26 жовтня повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у селі Горохорниця тридцятирічний чоловік надавав окупантам відомості про особливості села, допомагаючи їм орієнтуватися на місцевості.

Щоб окупанти відчували себе комфортно, підозрюваний систематично привозив їм продукти харчування, йдеться у повідомленні.

Крім цього, затриманий передавав росіянам інформацію про місця проживання українських захисників та їхніх сімей, а також адреси заможних земляків, будинки яких окупанти згодом грабували.

Прокуратура повідомила про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального Кодексу України).


Алексей Ионов, politeka.net





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