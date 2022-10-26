Штайнмаєр про візит в Україну: "Все набагато страшніше, ніж собі уявляють у Німеччині"

Він зауважив, що зараз Україна ще не на етапі закінчення війни, інформує ZN.ua.

Штайнмаєр про візит в Україну:
© Офіс президента

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після свого вчорашнього візиту до Києва заявив, що ситуація в нашій країні набагато страшніша, ніж її уявляють в Німеччині. Про це він сказав під час інтерв'ю Tagesschau.

Учора під час своєї поїздки Штайнмаєр вимушений був близько двох годин провести в одному з укриттів Чернігівської області через оголошену в країні повітряну тривогу.

"Все набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. Мене шокували історії, які нам розповідали, – сказав він. - Кожен, хто може думати та співчувати, хоче, щоб бойові дії в Україні припинилися".

Штайнмаєр також зазначив, що мир повинен бути справедливий.

"Це означає, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України мають бути збережені. Наразі ми не на тому етапі", – розчарував він тих, хто очікує на швидке припинення війни.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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