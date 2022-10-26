САП повідомила суддю КОАС про підозру в умисному недекларуванні майна

Жінка впродовж років наполягає, що не може декларувати майно в реєстрі через «релігійні переконання», інформує ZN.ua.

САП повідомила суддю КОАС про підозру в умисному недекларуванні майна
© Pixabay

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила суддю Київського окружного адміністративного суду про підозру в умисному недекларуванні майна.

За даними САП та Національного антикорупційного бюро суддя, попри можливість подати декларацію в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», а скерувала декларацію за 2020 рік до НАЗК у письмовому вигляді нібито з релігійних переконань.

В антикорупційній прокуратурі зазначили, що Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ зібрали достатньо доказів, які свідчать умисне неподання суддею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Справа «Роттердам+»: про підозру повідомлено колишнім та чинним посадовцям НКРЕКПСправа «Роттердам+»: про підозру повідомлено колишнім та чинним посадовцям НКРЕКП
Ексгенералу СБУ Наумову оголосили ще одну підозруЕксгенералу СБУ Наумову оголосили ще одну підозру
СБУ оголосила підозру одному з російських міністрівСБУ оголосила підозру одному з російських міністрів
Екснардепу оголосили про підозру в організації корупційної схеми на «Одеському припортовому заводі»Екснардепу оголосили про підозру в організації корупційної схеми на «Одеському припортовому заводі»
Насірову оголосили підозру в ще одній масштабній справі: махінаціях із відшкодуванням ПДВ для агрохолдингуНасірову оголосили підозру в ще одній масштабній справі: махінаціях із відшкодуванням ПДВ для агрохолдингу
Утримували в ямі без води та харчів: полоненим з РФ оголосили підозру щодо катувань ветеранів АТОУтримували в ямі без води та харчів: полоненим з РФ оголосили підозру щодо катувань ветеранів АТО
Так званому «ректору» Херсонської державної морської академії повідомили про підозруТак званому «ректору» Херсонської державної морської академії повідомили про підозру
Суддю Богдана Львова, який має російське громадянство, врятували від звільненняСуддю Богдана Львова, який має російське громадянство, врятували від звільнення
Верховна Рада на найближчому засіданні спростить націоналізацію майна РФ – СтефанчукВерховна Рада на найближчому засіданні спростить націоналізацію майна РФ – Стефанчук
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
Последние новости
Подгружаем последние новости