САП повідомила суддю КОАС про підозру в умисному недекларуванні майна
Жінка впродовж років наполягає, що не може декларувати майно в реєстрі через «релігійні переконання», інформує
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила суддю Київського окружного адміністративного суду про підозру в умисному недекларуванні майна.
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В антикорупційній прокуратурі зазначили, що Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ зібрали достатньо доказів, які свідчать умисне неподання суддею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».