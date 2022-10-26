САП повідомила суддю КОАС про підозру в умисному недекларуванні майна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила суддю Київського окружного адміністративного суду про підозру в умисному недекларуванні майна.

За даними САП та Національного антикорупційного бюро суддя, попри можливість подати декларацію в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», а скерувала декларацію за 2020 рік до НАЗК у письмовому вигляді нібито з релігійних переконань.

В антикорупційній прокуратурі зазначили, що Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ зібрали достатньо доказів, які свідчать умисне неподання суддею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».