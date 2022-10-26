NASAMS вже в Україні: що потрібно знати про цю систему ППО

Виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України. Комплекси буде розгорнуто в нашій країні найближчим часом.

Про це повідомляє Defense News, інформує Апостроф .

"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Дві з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні", - заявив генеральний директор компанії-виробника NASAMS Грег Хейз.

NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, спільна розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg та американської Raytheon. Ця система ППО призначена для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих та середніх висотах у будь-яку погоду та здатна знищувати крилаті та балістичні ракети.

Характеристики NASAMS:

Дальність ураження: від 2.5 до 40 км.

Висота ураження: від 30 м до 16 км.

Час реагування: 10 секунд.

Як правило, батарея NASAMS складається з:

трьох вогневих одиниць (9 пускових установок із загальною кількістю ракет 54),

трьох радарів MPQ-64F,

центру управління вогнем,

машини з оптико-електронною камерою (що забезпечує пасивне наведення),

машини тактичного керування.

Головна особливість NASAMS, загальна вартість якої близько 64 млн доларів, полягає в тому, що комплекс повністю об'єднаний у мережу через військову тактичну мережу передачі даних Link 16 стандарту НАТО. При цьому елементи системи можуть бути широко розосереджені, що ускладнює противнику наведення на ціль.

Кожен із радарів може замінити інші. Центр управління вогнем може отримувати цільові вказівки зі штабу та видавати дані на окремі пускові установки. Усі 54 ракети можуть бути випущені з різних цілей протягом 12 секунд. Ракети NASAMS (AIM-120) відрізняються високою швидкістю (до 4900 км/год) і маневреністю.