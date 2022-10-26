Дитячий омбудсмен Росії викрала українську дитину
Російська чиновниця також сприяла незаконному вивезенню з України двох тисяч дітей, інформує
Дитячий омбудсмен Російської Федерації Марія Львова-Бєлова незаконно всиновила українську дитину з Маріуполя та сприяла такому ж незаконному всиновленню ще 350 дітей з України та вивезенню окупантами з окупованих територій ще до двох тисяч дітей Донбасу. Цими
"Уповноважений за президента Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова стала названою мамою для хлопчика з Маріуполя", - йдеться в повідомленні.
"Свого сина я побачила, коли евакуювали з Маріуполя групу з 31 дитини", - розповіла на пресконференції Львова-Бєлова.
Зі слів російської чиновниці, всього із зони спеціальної військової операції було вивезено до Росії до двох тисяч дітей-сиріт із соціальних установ.
Крім того, 350 сиріт із Донбасу вже незаконно всиновлені й розселені у 16 ??регіонах Росії. Ще щодо тисячі дітей готується процедура незаконного всиновлення.
Львова-Бєлова також повідомила, що інформація про цих дітей буде незабаром розміщена в державному інформаційному банку даних і "стане доступною для всіх кандидатів в усиновлювачі та опікуни".
Нагадаємо,
Одним з основоположних документів у сфері міжнародного викрадення дітей є також Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25.10.1980 (Гаазька конвенція). Вона розроблялася з метою впровадження ефективного міжнародно-правового механізму повернення дітей, які незаконно були вивезені за межі своєї країни або незаконно там утримуються.