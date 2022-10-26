Дитячий омбудсмен Росії викрала українську дитину

Російська чиновниця також сприяла незаконному вивезенню з України двох тисяч дітей, інформує ZN.ua.

Дитячий омбудсмен Росії викрала українську дитину
© Фото из открытых источников

Дитячий омбудсмен Російської Федерації Марія Львова-Бєлова незаконно всиновила українську дитину з Маріуполя та сприяла такому ж незаконному всиновленню ще 350 дітей з України та вивезенню окупантами з окупованих територій ще до двох тисяч дітей Донбасу. Цими фактами Львова-Бєлова поділилася під час прес-конференції 26 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.

"Уповноважений за президента Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова стала названою мамою для хлопчика з Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

"Свого сина я побачила, коли евакуювали з Маріуполя групу з 31 дитини", - розповіла на пресконференції Львова-Бєлова.

Зі слів російської чиновниці, всього із зони спеціальної військової операції було вивезено до Росії до двох тисяч дітей-сиріт із соціальних установ.

Крім того, 350 сиріт із Донбасу вже незаконно всиновлені й розселені у 16 ??регіонах Росії. Ще щодо тисячі дітей готується процедура незаконного всиновлення.

Львова-Бєлова також повідомила, що інформація про цих дітей буде незабаром розміщена в державному інформаційному банку даних і "стане доступною для всіх кандидатів в усиновлювачі та опікуни".

Нагадаємо, стаття 11 Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року покладає на Держави зобов’язання вживати заходів для боротьби з незаконним переміщенням і неповерненням дітей із-за кордону.

Одним з основоположних документів у сфері міжнародного викрадення дітей є також Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25.10.1980 (Гаазька конвенція). Вона розроблялася з метою впровадження ефективного міжнародно-правового механізму повернення дітей, які незаконно були вивезені за межі своєї країни або незаконно там утримуються.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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